Брежнева — брошенка: Лорак уводит Меладзе из семьи

Слухи о разладе в семье Брежневой и Меладзе появились уже давно.

В Сети продолжают появляться всевозможные слухи о скором разводе Веры Брежневой и Константина Меладзе. Супруги состоят в браке уже три года, однако певица до сих пор не родила возлюбленному ребенка, что стало поводом для различных домыслов. Интернет-общественность разделилась на два лагеря - одни уверены, что Брежнева вышла за Меладзе лишь из корыстных целей, другие же считают, что сам продюсер решил пропиариться за счет отношений с молодой и красивой певицей.

После недавнего шоу «Вечерний Ургант» сомнений не осталось – в семье творится что-то непонятное. Если Константин вел себя как обычно, не отрывая взгляда от жены, то Вера была сама не своя – было заметно, что исполнительница пыталась скрыть от публики сильное волнение. Кроме того, Брежнева сильно исхудала, что, возможно, также связано с постоянными переживаниями. Не исключено, что певица приревновала мужа к своей коллеге по сцене – Ани Лорак, с которой Меладзе проводит достаточно много времени. Константин, как и Каролина, является наставником в популярном шоу «Голос».

Еще несколько лет назад Меладзе пришлось отказаться от продюсирования Полины Гагариной из-за Брежневой, которая не захотела делить мужа с другими. Не исключено, что свободная Лорак может увести Меладзе из семьи, и тем самым оставит Брежневу ни с чем.

Экс-солистка «ВИА Гра» попросту «погаснет» как певица без супруга – в соцсетях все чаще твердят о том, что Вера Галушка не сильна вокалом и популярна благодаря своему мужу, который спасает ее удачными композициями. Рабочие отношения Меладзе с Лорак, которые вполне могут перерасти в любовные, не дают покоя Брежневой, которая, скорее всего, боится как раз таки за свою карьеру, а не за семью. Трогательными совместными фото с Константином Каролина только подогревает слухи о связи с женатым продюсером и дразнит свою коллегу, которая, судя по всему, находится в шоке от одной мысли о том, что останется брошенкой.



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