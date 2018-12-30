Индексацию пенсий вернут некоторым работающим пенсионерам

В ближайшие годы в нашей стране пенсионное законодательство изменится кардинальным образом. Это произойдет в рамках реформы, которая предусматривает не только рост возраста выхода на пенсию, но еще и другие перемены разной степени важности.

Особенную озабоченность по этой теме высказывают трудящиеся пенсионеры. Они искренне надеются на политическую волю чиновников, благодаря которой может быть восстановлена индексация пенсий. От нее, к слову сказать, власти РФ отказались еще в 2016 году, когда посетовали на недостаток финансовых ресурсов.

И вот, спустя несколько лет власти заговорили на эту тему. В частности, новый информационный повод создал глава правительства Дмитрий Медведев. Он пообещал восстановление индексации пенсий для отдельных категорий пенсионеров. Речь идет в данном случае о тех россиянах, которые трудятся и одновременно с этим получают пенсию по инвалидности.

К данному вопросу власти были вынуждены обратиться по той причине, что народное возмущение достигло критической точки. Правда, о возвращении индексации пенсий всем работающим пенсионерам в данном случае речь не идет, так как в бюджете на эти цели финансовые ресурсы не были зарезервированы.

Как пояснил Медведев, восстановить индексацию пенсий планируется для тех граждан, которые официально работают с первой и второй группами инвалидности. Осуществить эту затею планируется не раньше 2020 года.

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