Назван размер повышения московских пенсий в январе

Столичные пенсионеры проявляют не меньший интерес, нежели пенсионеры из других регионов нашей страны, к вопросу об индексации пенсионных выплат. В частности, им хочется поскорее узнать, на какую прибавку можно будет рассчитывать в январе 2018 года.

На сегодняшний день от московских властей имеется точная информация о грядущем повышении пенсий. Так, с 1 января будущего года столичные пенсионеры смогут рассчитывать на повышение минимальной пенсии. С первого числа 2018 года она составит 17,5 тысячи рублей в месяц.

Вместе с этим нужно заострить внимание на том аспекте, что столичное правительство повысило еще и размер городского социального стандарта пенсионера на 21 процент. На повышение своих пенсий смогут рассчитывать порядка 1,4 миллиона человек. Однако индексация затронет только тех пенсионеров, которые в настоящее время не ведут трудовую деятельность, а также проживают в Москве десять и более лет.

Кроме того, в рамках планируемых повышений состоится индексация ежемесячного пособия на ребенка - от 4 до 15 тыс. рублей. Вырастет на 10-17 тыс. и единовременная выплата юбилярам семейной жизни. Размер прибавки будет индивидуален, а опираться он будет на конкретные факторы. В свою очередь московским долгожителям от 101 года пенсии поднимут на 15 тысяч рублей.

Следует также добавить, что повышение коснется и выплат Героям СССР и России (по 25 тысяч рублей), их вдовцам или вдовам и родителям (по 15 тысяч рублей).

Столичные власти неоднократно указывали на надобность регулярных индексаций пенсий в Москве. Существенные изменения в жизни пенсионеров столицы произойдут уже в 2018 году, что видно из представленных выше данных.

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