Раскрыты параметры индексации военных пенсий

Огромной прослойкой населения в России из числа пенсионеров являются те, которые получают военные пенсии. Несмотря на то, что в обществе бытует мнение, что военные пенсии отличаются от остальных внушительным размером, военные пенсионеры опровергают эти данные.

Какое-то время в информационном пространстве не было детальной информации о будущем военных пенсий. Эта ситуация исправилась накануне, когда появились официальные данные о том, когда и на сколько будут индексироваться пенсии для военных пенсионеров в обозримом будущем.

Заместитель министра обороны России Татьяна Шевцова объявила о том, что о военных пенсионерах государство не забудет и обязательно будет придерживаться прежней стратегии. В частности, пенсии для этой категории нуждающихся будут индексироваться на регулярной основе.

Уже известно, что в будущем году индексация военных пенсий пройдет 1 января. В свою очередь в 2019 году на прибавку военные пенсионеры смогут рассчитывать 1 октября. Еще одна индексация состоится 1 октября 2020 года. В каждом этом случае размер повышения составит четыре процента. Индексация будет распространяться и на жалование действующих военнослужащих.

Волноваться военным пенсионерам не стоит, так как средства на повышение их пенсий уже зарезервированы. Всего на эти цели будет потрачено до 2020 года примерно 82 миллиарда рублей.

Чтобы понять масштабы повышения можно обратиться к конкретным примерам: прибавка к пенсии для офицеров уровня командира батальона будет равна в 2018 году одной тысячи рублей. В свою очередь лейтенант в российской армии со следующего года будет получать примерно на 2,5 тысячи рублей больше.

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