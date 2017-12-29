Выплаты за первого ребенка смогут получить не все семьи

Президент России Владимир Путин совсем недавно анонсировал новую форму поддержки семей с детьми. Глава государства заострил внимание на введении ежемесячной выплаты за рождение первого ребенка. Вскоре закон был подписан, а вступит новая форма поддержки в действие уже 1 января 2018 года.

Вчера появилась информация о том, что Владимир Путин поставил подпись под новым федеральным законом, который предусматривает введение ежемесячных выплат при рождении первенца в российских семьях. Однако сразу же следует оговориться, пояснив, что на прибавку к семейному бюджету смогут рассчитывать далеко не все семьи. В частности, такое право появится у россиян, которые постоянно живут в стране, а также их среднедушевой доход не должен превышать прожиточный минимум трудоспособного населения в каждом конкретном регионе более чем в полтора раза.

Проще говоря, большое количество семей, доход которых превышает средние показатели по региону, попросту не смогут получить новое пособие. Этот момент уже вызвал недовольство у ряда россиян, которые полагают, что новшество является несправедливым и не учитывает интересы, в том числе тех семей, где общий доход превышает определенные показатели.

Ответственность за назначение выплаты при рождении первенца будет возложена на власти субъектов нашей страны. Эти полномочия могут быть переданы под надзорный контроль органов местного самоуправления. Контролировать процесс будет Роструд.

Напомним, средняя ежемесячная выплата за первенца в России будет исчисляться 10,5 тысячами рублей. Этот показатель будет варьироваться в зависимости от материального благосостояния населения в каждом конкретном российском регионе. Например, на максимальную выплату смогут рассчитывать жители Чукотского автономного округа, тогда как меньше всех будут получать жители Белгородской области.

В заключении следует пояснить, что новое ежемесячное пособие будет распространяться не только на те семьи, в которых родился первый ребенок, но и на тех граждан, которые усыновили первенца.

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