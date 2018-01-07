Пенсии с 1 января повысили на большой процент

Российские пенсионеры самым внимательным образом стараются отслеживать изменения в пенсионной сфере. В наибольшей степени они следят за таким процессом, как индексация пенсий. Как известно, в России он идет заторможено и не всегда соответствует ожиданиям людей.

Самые свежие новости по этому поводу свидетельствуют о том, что с 1 января 2018 года отечественные пенсионеры, которые не работают официально, получили солидную прибавку к своим пенсионным выплатам. По крайней мере, именно в таком ключе нынешнюю индексацию преподносят власти.

Увеличение выплат произошло в два этапа. Первый из них заключается в прямой индексации пенсий на 3,7 процентных пунктах, а второй в виде увеличения пенсионного балла с 78,58 рублей до 81,49 рубля. Последний момент соответствует прибавки в 4,1%. Соответствующие данные указаны на сайте Пенсионного фонда РФ.

Вместе с этим не нужно пренебрегать и тем фактом, что кроме пожилых граждан, которые в нашей стране имеют право на пенсию, социальные выплаты начали действовать на ряд граждан. Эти льготы являются новшеством для РФ.

Если говорить конкретнее, то ранее президент России Владимир Путин подписал указ, из которого следует, что малоимущие семьи при рождении первого ребенка смогут рассчитывать на ежемесячное пособие. Его размер будет варьироваться и зависеть от региона, но в среднем по стране составит 10,5 тысяч рублей. Через два года размер пособие вырастет до 11,1 тысяч рублей. Эту выплату семьи, у которых имеются проблемы с деньгами, будут получать до достижения ребенком полуторагодовалого возраста.

Еще одним новшеством является снижение процентной ставки до шести процентов годовых для тех семей, в которых появится второй ребенок.

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