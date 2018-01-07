«Русское лото» обвинили в обмане с новогодним миллиардом

В России становится приятной традицией проводить масштабные лотереи в преддверии Нового года. Интерес к розыгрышу миллиарда рублей остается на высоком уровне. Но в нынешний раз случилось неприятное - организаторов лотереи обвинили в жестоком обмане.

Масштабная реклама по телевидению, которая извещала о розыгрыше миллиарда рублей в новогоднюю ночь, сделала свое дело. Большое количество россиян приобрели лотерейные билеты в надежде на чудо. Организаторы отмечали, что имя победителя будет объявлено в прямом эфире 1 января в 20:00 по московскому времени. Но, как выясняется теперь, имя триумфатора стало известно задолго до этой даты.

В частности, если говорить конкретнее, то определенные факты предоставил пользователь интернет-ресурса Pikabu. Он указал на то, что каждую неделю организаторы лотерей проводят "псевдопрямые трансляции". В каждом регионе они начинаются в восемь часов вечера по местному времени. Но больше всего поражает, что в тираже участвуют лишь те билеты, что были проданы до первой трансляции розыгрыша в телевизоре. После этого возникает неприятная ситуация, что даже если номера в билете совпадут - действовать эти билеты будут лишь в следующем тираже.

Свидетель несправедливости утверждает, что обращался к онлайн-помощи, где ему объяснили, что результаты были оглашены в 22:00 по Москве. После этого никаких сообщений от поддержки он не получал.

В социальных сетях тут же развернулись бурные дискуссии по этому поводу. Люди полагают, что их могут самым гнусным образом обмануть. Вместе с этим в глаза бросается тот факт, что во время трансляции лотереи на центральную часть России в углу демонстрировала плашка "прямой эфир".

В начале 2018 года стало известно о счастливчике, который выиграл 250 миллионов рублей в лотереи "Столото". Несмотря на то, что организаторы лотереи не раскрывают имен победителей, новоиспеченный миллионер сам похвастался выигрышем в интернете, раскрыв себя.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







