Тунеядцев в России лишат пенсий и медицины

10.01.2018 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Вот уже несколько лет на разных уровнях власти в России обсуждаются нововведения, связанные с надобностью ужесточения наказания для тунеядцев. Речь идет о тех российских граждан, которые либо совсем не работают, либо же делают это в тени от государства.

Тунеядцев в России лишат пенсий и медицины

Чтобы мотивировать людей раскрывать свои источники заработка, либо же просто мотивировать начать официально работать, в правительстве задумались над целым комплексом весьма жестких мер. Если соответствующий закон будет принят, то уже со следующего года жизнь так называемых тунеядцев в значительной мере изменится.

В частности, предлагается ввести с 2019 года такие меры, как лишение тунеядцев будущей пенсии, а также сделать платным любое посещение врача в государственной больнице.

Правительство настроено решительно. Это отражается в том, что законопроект по данному поводу уже внесен на рассмотрение в Госдуму. Эксперты отмечают, что его принятие будет немного отложено - до весны, когда пройдут президентские выборы.

Парламентарии утверждают, что с помощью введения платной медицины для людей, которые не работают официально, можно будет в значительной мере снизить нагрузку на бюджет. Чего уж говорить о пенсиях, которые являются тяжелым бременем в плане исполнения страной своих социальных обязательств.

В последнее время также обсуждается белорусский опыт, где не так давно был введен "налог на тунеядство". Однако в РФ отказались от такого пути, создав для тунеядцев другие условия - в будущем у них появится выбор. Речь идет о желании конкретного гражданина либо оплачивать медицину и не надеяться на пенсию, либо же выйти из тени.

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