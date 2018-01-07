Путин рассказал о тяжелом положении своей семьи

Президент России Владимир Путин является очень закрытым человеком в вопросах личной и семейной жизни. Он всегда с неохотой делится подробностями на этот счет. Но иногда глава государства все-таки делает исключения. Зачастую это происходит в какие-либо памятные даты.

Так случилось и накануне, когда российский лидер принял участие в записи юбилейной программы "Время", что уже 50 лет выходит на "Первом канале". В эфире этой знаменитой на всю страну передачи Путин разоткровенничался и поделился с народом неизвестными доселе подробностями о своей семье.

Неожиданным стало признание Владимира Путина в том, что в свое время, когда он еще был подростком, его семья находилась в тяжелом положении. В частности, родители будущего президента жили от зарплаты к зарплате. Иной раз им даже приходилось занимать денег, чтобы удовлетворить все потребности семьи. Вместе с этим Путин подчеркнул, что несмотря на финансовые трудности, его родители купили телевизор.

Вместе с этим, забегая в будущее, глава государства заметил, что хотел бы в новостях больше видеть позитива. В качестве примера он поведал о том, что был бы несказанно рад, если в стране удалось решить наиболее насущные проблемы, после чего об этом узнала бы вся страна. Но одновременно с этим Путин признался, что является реалистом, поэтому не ждет молниеносного решения всех накопившихся проблем.

А вот о своей роли в истории человечества Владимир Путин пока не думает. Он полагает, что если такие мысли в голове человека появятся и он создаст почву для их развития, то ничего хорошего из этого не выйдет. Человек может попросту зазнаться. Путин заметил, что пока он находится на посту президента, ему следует "просто работать как следует".

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