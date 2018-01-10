Патриарх Кирилл рассказал о конце света

10.01.2018 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл затронул такую страшную тему, как приближение конца света. По его словам, исключать данный вариант не приходится, особенно если учесть те современные условия, в которых живут люди и сами их создают.

Патриарх Кирилл рассказал о конце света

Патриарх в общении с журналистами обрисовал свое видение наступления конца света, о котором говорится в Библии. Он подчеркнул, что столь страшный исход возможен в том случае, когда человеческое общество перестанет быть жизнеспособным и одновременно с этим наступит "тотальное господство зла".

Патриарх Кирилл не сомневается, что о конце света можно будет всерьез говорить в том случае, когда человечество исчерпает все ресурсы для своего дальнейшего существования. Также он заострил внимание на зле. Если оно возобладает над добром, то тогда человечество потеряет смысл и будет истреблено.

Кроме того настоятель РПЦ дал понять, что в человеческом обществе огромное нарастание зла начнется тогда, когда "точка зрения, ставящая на одну доску добро и зло, восторжествует в глобальном масштабе".

Больше всего россиян встревожил комментарий патриарха Кирилла о том, что человечестве уже прошло определенную часть пути "безудержного нарастания зла".

В заключении глава Русской православной церкви призвал людей задуматься над своей жизнью. В противном же случае страшная тропа самоуничтожения лишь будет усиливаться и приведет к логическому завершению - библейскому концу света.

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