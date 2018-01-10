В России появился новый вид пенсий

Российские власти постоянно думают о наполняемости бюджета в том плане, чтобы полностью соблюдать взятые на себя ранее социальные обязательства. Актуальные новости свидетельствуют о появлении в нашей стране нового вида пенсий.

С 1 января 2018 года в РФ появились новые пенсии, которые будут распространяться на детей-подкидышей. Речь идет о тех детях, от которых сразу после рождения отказались родители, после чего им придется сначала воспитываться в доме-малютки, а затем в детском доме. Правда, такая участь постигнет только тех детей, которых никто не усыновит.

Важной особенностью новой социальной пенсии является то обстоятельство, что она будет распространяться и на тех малышей, информация о родителях которых неизвестна.

Установлены и конкретные размеры пенсионных выплат по данному направлению. В правительстве объяснили, что размер этой пенсии составит 10 тысяч 68 рублей. Эта выплата будет сохраняться за человеком, не имеющим родителей, в том случае, если он поступит на очное отделение высшего учебного заведения. В таком случае выплачиваться пенсия будет до 23 лет.

Уже подсчитано, что в общей сложности подобную поддержку со стороны государства получат примерно 4 тысячи юных россиян. Об этом поведали в Пенсионном фонде России.

Как известно, ранее в нашей стране пенсии детям-сиротам назначались в обозначением "в связи с потерей кормильца". Но такая внушительная категория юных россиян, как дети-подкидыши и прочие дети, оставшиеся без родителей, оставалась без пенсий.

С помощью нового закона в России уравнены в правах все дети, которые по разным причинам остались без попечения родителей.

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