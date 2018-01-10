Россиянам начали отказывать в пенсии

В России происходит удивительная картина: российским гражданам начале все чаще отказывать в начислении пенсий, несмотря на достижение человеком пенсионного возраста. Причиной отказа является недостаточное количество пенсионных баллов и трудового стажа.

Началась подобная практика еще в прошлом году. Многие россияне пожаловались на то, что не могут добиться от Пенсионного фонда назначения пенсии. В частности, речь идет конкретно о страховой пенсии, которая начисляется всем гражданам нашей страны по старости.

Размер подобной пенсии не должен быть ниже прожиточного минимума в регионе. Зачастую пенсионную выплату приходилось поднимать до этого уровня с помощью доплат. Вместе с этим в глаза бросается тот факт, что средний размер страховой пенсии по старости, действующий в России сегодня, в 1,65 раза выше прожиточного минимума пенсионера.

Чтобы получить страховую пенсию по старости гражданину нужно соответствовать трем основным критериям: наличие необходимого трудового стажа, возраст 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, а также достаточная величина индивидуального пенсионного коэффициента (пенсионного балла).

С 2015 года были введены серьезные изменения в этой области. В частности, был повышен требуемый минимальный трудовой стаж до шести лет. Затем этот показатель начали увеличивать каждый год. Таким образом, в 2018 году нужно будет иметь за плечами не меньше девяти лет трудового стажа, чтобы можно было рассчитывать на страховую пенсию.

Еще одним моментом, который будущему пенсионеру нужно соблюдать неукоснительно, является вопрос со страховыми взносами. Здесь все упирается в размер заработной платы: чем выше "белая" зарплата, тем выше пенсионный балл. В прошлом году нужно было иметь 11 баллов.

Подсчитано, что в текущем году средний размер страховой пенсии в России составит чуть больше 14 тысячи рублей.

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