В России запретили выкидывать окурки из окон

С наступлением 2018 года в России появилось много новых законов. Накануне глава правительства Дмитрий Медведев подписал постановление, которое вносит существенные корректировки в Правила противопожарного режима.

Если говорить конкретно про те меры, которые вводятся в стране с новым постановлением, то речь идет о запрете выкидывать окурки из окон автомобилей и поездов. Данный запрет еще и распространяется на спички, золу, уголь и шлак.

Власти, правда, не стали объяснять, каким образом будет организован контроль за соблюдением новых правил.

Из документа также следует, что отныне запрещается курить тем лицам, которые занимаются заготовкой кормов и уборкой зерновых культур. Курить им будет разрешено исключительно в тех местах, которые специально оборудованы для этих целей.

Появилось с постановлением Медведева и еще одно новшество. Владельцам и арендаторам земельных участков, которые располагаются в пределах населенных пунктов, нужно будет регулярно косить травму, собирать мусор и пропалывать сорняки. Это правило будет распространяться и на членов огороднических, садоводческих и дачных некоммерческих объединений.

В правительстве уверены, что с помощью вышеизложенных мер в стране удастся снизить напряженность в противопожарном смысле и защитить территории от пожаров.

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