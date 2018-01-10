Россиянам объяснили, кто не получит пенсию в 2018 году

Актуальность пенсионной тематики трудно назвать низкой. Из года в год интерес к этой теме лишь возрастает. В основном это происходит из-за ряда законодательных вариаций, с помощью которых власти пытаются снизить социальную нагрузку на бюджет страны.

Свежие обсуждения по этому поводу возникли из-за сообщений о том, что все чаще российским гражданам стали отказывать в назначении пенсий. Люди были возмущены, потому что сетовали на законы, с помощью которых они должны были стать полноценными пенсионерами, пусть и с минимальной пенсией.

И вот, спустя несколько дней неразберихи, прозвучали официальные комментарии от представителей Пенсионного фонда. Из этих данных стало понятно, кто в России, несмотря на достижение пенсионного возраста, может остаться без пенсии.

Оказалось, что новшества в законодательстве свидетельствуют о том, что на страховую пенсию по старости могут не рассчитывать те россияне, которые не имеют минимальный трудовой стаж и достаточное количество пенсионных баллов. Начиная с прошлого года в России четко прослеживается картина, когда россиянам отказывают в назначении пенсионных выплат из-за несоблюдения этих требований.

В том случае, если у гражданина не хватает пенсионных баллов или он имеет недостаточный трудовой стаж, то ему назначают социальную пенсию. Конечно же, как не трудно догадаться, ее размер несколько меньше в сравнении с социальной.

Вместе с этим примечательной особенностью является тот факт, что социальную пенсию россияне могут получить только на пять лет позже: мужчины в 65 лет, а женщины в 60 лет.

Россияне еще и жалуются на такие формальности, как печати старого образца в трудовой книжки или же исчезновение предприятия, на котором трудился человек. Эти моменты приводят к отказу с назначением пенсии, либо же с существенным затягиванием данного процесса.

На сегодняшний день можно констатировать, что пенсию по старости не получают в основном те граждане, которые почти всю жизнь не работали, либо же трудились на неофициальной основе. Однако нынешнее законодательство ставит крест на пенсиях тех граждан, которые попросту скрывали от государства львиную долю своего дохода.

Добавим также, что с первого января 2018 года в России состоялась индексация пенсий для неработающих пенсионеров. После почти четырехпроцентной прибавки средний размер страховой пенсии по стране составил 14 тысяч 75 рублей, а социальные пенсии, повысившись на 4,1 процента, составили 9 тысяч 45 рублей.

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