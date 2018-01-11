Россиян предупредили о скором дефиците картофеля

В ближайшее время в России возникнет дефицит картофеля. Накануне представители Счетной палаты объяснили, что по итогам предыдущего года самообеспеченность российских граждан этим овощем будет ниже порогового значения, которое было установлено Доктриной продовольственной безопасности.

Вышеобозначенный показатель в 2017 году составил 90,7 процентов, тогда как по предписанию он не должен быть ниже 95 процентов. По сравнению с уровнем 2016 года, самообеспеченность уменьшилась на 7%.

В Счетной палате пришли к выводу, что объемы производства картофеля в обозримом будущем будут снижаться, что несомненно отразиться и на рынке.

По итогам 10 лет, сокращение посевных площадей снизилось на 1,7 раза. Почти два миллиона частных хозяйств оказались закрыты. Происходило это по той причине, что в нашей стране до сих пор не доведена до ума логистика и переработка овощей. Вместе с этим актуальной является и проблемы с хранением того же картофеля.

Вместе с этим будет уместно добавить, что ранее в России было зафиксировано снижение стоимости продовольствия. Так, в ноябре прошлого года цены на основные продукты снизились на 0,2%. В частности, снизились ценники на макароны, птицу, мясо, сахар и крупы.

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