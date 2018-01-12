Трампу поставили неутешительный диагноз

Американский президент Дональд Трамп является самым опасным человеком в мире. К такому неожиданному выводу пришла группа специалистов под председательством американского психиатра Бэнда Ли в книге "Опасный случай Дональда Трампа". В этом произведении в достаточно подробной форме приводится характеристика психического состояния руководителя Белого дома.

Над книгой работали 27 авторов. Помимо психиатров и психологов, среди них - лингвист, журналист и медийный аналитик. Каждый из экспертов написал по одной главе.

По мнению специалистов, президентство Дональда Трампа влияет на "психическое здоровье в стране и за ее пределами". Глава Белого дома - самый опасный человек на планете, у него психическое заболевание, утверждают эксперты. Вместе с тем они отметили, что "сумасшествие" американского лидера определенно привлекает внимание.

Напомним, недавно, во время выступления на 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, президент США попал в крайне нелепую ситуацию. Глава Белого дома на встрече с африканскими лидерами постоянно упоминал несуществующее государство Намбия, нахваливая его систему здравоохранения.

Стоит отметить, что американскому лидеру также нередко приписывают всяческие странности. Так, сотрудники администрации Трампа как-то обвинили его в нарциссизме. По их словам, он просматривает лишь те документы, где упоминается его имя.

Интересно выделить тот момент, что чиновники утвердительно заявляют о том, что президент США не может долго концентрироваться даже на самой важной информации, предпочитая небольшие по объему документы. Сотрудники аппарата Белого дома констатировали, что им приходится добавлять в тексты графики и даже картинки.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







