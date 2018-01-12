Кадыров призвал остановить «военное безумие США»

Руководитель Чечни Рамзан Кадыров выступил с очередным очень резким заявлением, в ходе которого попросил страны Евросоюза перестать бояться влияния Америки. В этом контексте он затронул столь обсуждаемую тему, как военное присутствие США в других странах.

По мнению главы Чеченской Республики, в последнее время на первый план в мировой политике выходит "военное безумство" Соединенных Штатов Америки. Кадыров уверен, что дальше терпеть подобные действия невозможно. В связи с этим он призвал европейские страны "не трусить", а объединиться с Россией "против вероломства", которое демонстрируют США.

Также Рамзан Кадыров напомнил, что американские власти не стесняются диктовать свои правила тем странам, которые обладают внушительными запасами нефти. Он уточнил, что речь идет о мусульманских государствах. США, по словам главы Чечни, наплевательским образом относятся к религии и миропорядку.

Вместе с этим руководитель Чеченской Республики пришел к выводу, что своими действиями власти Америки хотят создать на всем Ближнем Востоке атмосферу войны, а затем этим воспользоваться в своих корыстных экономических целях.

Кадыров в доказательство своей позиции обратился к конкретным примерам. В частности, он обвинил США в оказании помощи сирийской оппозиции, а также вспомнил о разжигании американцами гражданской войны в Иране. В качестве свежего примера он указал на негативные последствия признания Иерусалима столицей Израиля. В этом же контексте Кадыров заметил, что политика Америки в отношении Грузии, Украины, Ирака и Ливана не может называться миролюбивой.

В связи с вышеизложенным Рамзан Кадыров полагает, что Европа должна объединить усилия с РФ, чтобы остановить безумную политику США. В противном же случае он предсказал хаос огромному числу стран.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







