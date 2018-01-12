Путин объявил об участии в президентских выборах 2018 года

Президент России Владимир Путин, который на протяжении длительного времени сохранял интригу по поводу своего дальнейшего будущего, наконец-то объявил о решении, связанном с выборами 2018 года. Глава государства подтвердил свое намерение участвовать в них.

О своем судьбоносном решении глава государства объявил в ходе сегодняшней встречи с работниками предприятия ГАЗ. Путин подчеркнул, что решил выдвинуть свою кандидатуру на суд избирателей, коим предстоит сделать свой выбор в марте следующего года.

Нужно признать, что данное заявление Владимира Путина не стала неожиданностью. Ранее ряд политологов и экспертов в неофициальных беседах уточняли, что президент уже принял для себя решение участвовать в следующих президентских выборах, но только объявлять об этом не хочет на скоропалительной основе.

"Я буду выдвигать свою кандидатуру на должность президента Российской Федерации. Лучшего места и лучшего повода для объявления об этом, наверное, нет", - заявил Путин, выступая на митинг-концерте по случаю 85-летия завода. После этого коллектив завода разразился бурными эмоциями. Он также поздравил предприятия со знаменательной датой, поблагодарив коллектив с полной отдачей своему делу на благо России.

Примечательно, что ранее российский лидер на форуме "Доброволец России-2017" заметил, что выдвижение на президентскую должность является в крайней степени ответственным шагом и должно принимать только лишь в том случае, если человек чувствует серьезную поддержку со стороны населения. Участники мероприятия на вопрос о том, поддержат ли они Путина в случае выдвижения кандидатуры на выборы в следующем году, ответили одобрительно.

Путин был впервые избран президентом РФ в марте 2000 года, в 2004 году переизбрался на этот пост. С 2008 по 2012 год работал на посту председателя правительства, а в 2012 снова стал главой государства.

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