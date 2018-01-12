Лукашенко отказался предавать Путина

В современных непростых политических реалиях на Москву постоянно идет давление со стороны западных и европейских стран. Зачастую выдумываются совершенно немыслимые предлоги для принятия антироссийских санкций. Впрочем, на стороне РФ имеется внушительное количество партнеров, в том числе из соседних стран. Ярким примером является Белоруссия.

Накануне глава Министерства иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заверил Москву в полной поддержки. В частности, он указал на то, что его страна не допустит принятия антироссийских выпадов в адрес России на саммите "Восточного партнерства" в Брюсселе. Такая помощь РФ уже имела место в прошлом году, когда итоговый документ по мероприятию не могли долго согласовать, так как в нем присутствовала неоднозначная формулировка Крыма.

Вчера Владимир Макей провел в российской столице встречу со своим коллегой из МИД РФ Сергеем Лавровым. Последний высказал слова признательности партнеру из Белоруссии, подчеркнув, что две страны четко понимают взаимные интересы и не готовы жертвовать надежными двусторонними отношениями в угоду политических амбиций Запада.

Интересно напомнить, что Россия не входит в "Восточное партнерство". Данная программа Евросоюза включается в себя шесть стран: Молдавию, Украину, Белоруссию, Азербайджан, Армению и Грузию. Данный проект ЕС призван укреплять связи с постсоветскими странами в различных областях. Однако в последнее время четко прослеживается политический подтекст. Это отражается в намерении 24 ноября, когда пройдет очередной саммит, осудить Россию за присоединение Крыма. Такую позицию продавливает Украина.

В свою очередь Россия, Румыния и Венгрия выступили с осуждением украинского закона об образовании, который в сентябре 2017 года подписал президент Украины Петр Порошенко. По мнению данных трех стран, этот документ самым разительным образом ущемляет языковые права национальных меньшинств.

Таким образом эксперты пришли к выводу, что проект "Восточное партнерство" оказался по сути расколот на несколько частей. Ведь по крымскому вопросу до сих пор нет единого мнения. Да и во всем мире продолжает оставаться актуальным на повестке дня вопрос о статусе полуострова. В свою очередь российские власти неоднократно подчеркивали, что обсуждения по этому поводу не имеют весомых оснований, так как все споры закрыты раз и навсегда.

Вместе с этим в глаза бросается недавнее решение белорусского лидера Александра Лукашенко, который не стал поддерживать проект резолюции Генасамблеи ООН. Своим решением Лукашенко дал понять, что не будет следовать в четком соответствии с теми негласными инструкциями, которую выпускаются Евросоюзом под патронажем США. Президент Белоруссии отказался предавать Россию, понимая всю переплетенность связей с братским государством.

Скандальную резолюцию о притеснении прав человека в Крыму не так давно президент Украины Петр Порошенко внес на рассмотрение в ООН. В документе выдвигаются обвинения в адрес российской стороны о якобы имевших место быть нарушениях международного законодательства на полуострове. Однако принять резолюцию не удалось, так как 25 стран выступили против, а еще 77 воздержались от голосования. Как не трудно догадаться, США, Евросоюз и их верные союзники согласились принять документ, тогда как противников оказалось гораздо больше.

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