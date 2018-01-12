Работающие пенсионеры резко потеряют в пенсии

12.01.2018 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

В конце прошлого года в общественном сознании россиян, которые могут рассчитывать на пенсии от государства, сложилось четкое мнение о непростой ситуации в стране в плане исполнения социальных обязательств. Накалил обстановку экс-министр финансов Алексей Кудрин.

Работающие пенсионеры резко потеряют в пенсии

Опытный экономист, который был вынужден уйти в отставку из-за разногласий с Дмитрием Медведевым, публично объявил о том, что в стране нет денег на выплату пенсий. Это заявление оказалось неожиданным для рядовых граждан, а также для многих чиновников. На оперативной основе из Минфина последовал комментарий, что на самом деле страна способна исполнять взятые на себя ранее соцобязательства и перебоев в выплате пенсий не предвидится.

После этого споры в обществе лишь усилились. Люди до сих пор пытаются выяснить, кто прав, а кто пытается ввести население в заблуждение.

Независимые эксперты объясняют, что молниеносного отказа от выплаты пенсий точно не будет. Процесс обнищания населения растянут на несколько лет. В рамках этих мер будут производиться следующие шаги: постепенное повышение возраста выхода на пенсию, отмена индексации, увеличение количества баллов, требуемых для получения пенсии. Тяжелее всего придется работающим пенсионерам, выплаты которых если полностью и не отменят, то сократят в несколько раз.

Если бы в бюджете России все было хорошо, то вряд ли бы на регулярной основе в правительстве возникали обсуждения о надобности принятия новых мер, направленных на сокращение расходов на "социалку". Сегодня мало кто сомневается в том, что после выборов президента в марте 2018 года в стране будет повышен пенсионный возраст.

Не так давно стало известно, что в ближайшей перспективе работающие пенсионеры точно останутся без регулярных надбавок к своим пенсиям. Подсчитано, что при реальной ежегодной инфляции порядка 10 процентов за три года работающие пенсионеры потеряют треть пенсии, если рассматривать реальное выражение.

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