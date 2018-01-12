Путин отчитал Европу за ошибки

Президент России Владимир Путин подверг резкой критике отдельные действия Европейского союза. В частности, глава государства объяснил, что ЕС в свое время пытался угодить США, поддержав отделение Косово от Сербии, тогда как сейчас сам столкнулся со всплеском сепаратизма. Соответствующее заявление прозвучало из уст Путина на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи.

В своем выступлении руководитель российского государства затронул целый список проблем, которые сегодня существуют в отношениях между государствами. Одним из моментов, на котором заострил внимание Путин, стал сепаратизм. Он уточнил, что подобные проявления имеют место быть и на европейском континенте.

Рассуждая о сепаратизме Владимир Путин подверг обструкции желание стран Евросоюза угодить "старшему брату", коим он назвал Соединенные Штаты Америки. В частности, оно проявилось в признании Брюсселем отделения Косово от Сербии. Теперь же, отметил Путин, ЕС сталкивается с проблемой сепаратизма в своих собственных границах, а именно в Испании, от которой хочет отделиться Каталония.

"Раньше надо было думать об этом", - сказал глава государства.

Путин полагает, что Запад опирается на политику двойных стандартов, когда, например, отказывается признавать результаты референдума в Крыму, который состоялся в 2014 году. "На взгляд некоторых наших коллег, есть правильные борцы в деле независимости и свободы и есть сепаратисты, которые не могут отстаивать свои правда даже с помощью демократических механизмов", - уточнил Путин. Президент выразил уверенность, что подобная практика несет угрозу для развития всего европейского континента, а также для продвижения интеграционных процессов в мире.

Касаясь новых санкций, которые были приняты конгрессом США и подписаны президентом страны Дональдом Трампом минувшим летом, Путин назвал попыткой вытеснить РФ с европейского энергетического рынка. В этом плане, как полагает глава России, Вашингтон преследует исключительно собственные корыстные цели.

"Заставить Европу перейти на более дорогой сжиженный газ из США", - поведал Путин.

Глава российского государства рассказал и о текущей ситуации в Сирии. Усилия Москвы по борьбе с экстремизмом в этой стране Путин назвал примером грамотного поведения на международного арене. "Россия противостоит террористам вместе с законным правительством Сирии и с другими государствами региона и действует на основе международного права", - заявил глава государства, подчеркнув, что Москва вынуждена учитывать множество противоречий, существующих внутри ближневосточного региона.

Сложившуюся в настоящее время в мире реальность предугадать не мог никто, отметил президент России. По его словам, происходящие на наших глазах события отражают обострение конкуренции за место в мировой иерархии.

"Реальностью становится то, о чем недавно говорили как о чем-то немыслимом", - констатировал российский лидер.

В таких условиях, полагает президент, Организация объединенных наций (ООН) должна оставаться центром международной системы. "Ей нет альтернативы", - высказался Путин. Ее реформирование, о чем говорилось на недавней 72-й сессии Генассамблеи ООН, должно быть постепенным, при этом базовые принципы организации необходимо сохранить, уверен российский лидер.

"За последние десятилетия были попытки принизить роль этой организации, дискредитировать ее или просто-напросто поставить под свой контроль. Все эти попытки предсказуемо провалились или зашли в тупик", - подчеркнул Путин.

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