Москва резко ответила Вашингтону на новый выпад

Отношения между Россией и США продолжают оставаться на очень низком уровне доверия. Страны продолжают обмениваться укором в адрес друг друга. Очередное подтверждение роста напряженности появилось накануне, а связано оно было с ситуацией в Донбассе.

Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров высказался о формате миротворческой миссии ООН на востоке Украины, о котором ранее сообщил специальный представитель Госдепа США по Украине Курс Волкер. По мнению главы российского внешнеполитического ведомства, подобная инициатива представляет собой фактическую оккупацию.

Лавров в довольно жесткой форме пояснил, что предложение по сути может привести к оккупации Донбасса. Регион может оказаться в кольце миротворцев. Вместе с этим глава МИД России назвал внешнюю политику Америки совершенно бездумной. Особенно это проявляется в шантаже Вашингтоном Киева.

Сергей Лавров добавил, вряд ли президент Украины Петр Порошенко будет придерживаться минских соглашений даже в том случае, если оккупационные силы появятся на территории спорного региона. Глава российского МИДа не стал выбирать выражения и прошелся по спецпредставителю Госдепа США по Украине. Он назвал его инициативы абсолютно неприемлемыми и неспособными мирным путем разрешить накопившиеся вопросы по Донбассу. Более того, эти предложения идут вразрез с теми мерами, которые следует выполнить в рамках минских договоренностей.

В этом контексте будет уместно напомнить о том, что относительно недавно российский президент Владимир Путин выступил с предложением разместить в Донбассе миротворческий контингент. Обрисовал президент и конкретные варианты реализации этой затеи. По словам Путина, подобный контингент должен находиться вдоль линии соприкосновения украинской армии и представителей армии Донецкой и Луганской народных республик.

Однако инициативы Путина не нашли поддержки в Киеве. Украинские власти, осознавая поддержку из Вашингтона, продолжают делать все возможное, чтобы ситуация в Донбассе лишь усугублялась. Для примера можно выделить нежелание Украины выводить войска от линии соприкосновения, а также постоянное стягивание в регион дополнительной ударной военной техники. Чего уж говорить о регулярных обстрелах мирных кварталов в Новороссии, за которыми стоят киевские каратели. В подобных реалиях совершенно невозможно предсказать дальнейшее развитие событий в регионе.

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