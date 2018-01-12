Трампу предложили новые санкции против России

Президенту США Дональду Трампу предложили в обозримом будущем ввести в отношении России новые санкции. Однако глава американского государства пока не спешит подписывать новые ограничительные меры.

По этому поводу высказался сенатор Джон Маккейн, который ранее неоднократно демонстрировал свое неуважение к РФ. Он предупредил Дональда Трампа о том, что затягивание с подписанием новых антироссийских санкций может привести к плачевным последствиям для дальнейшего карьеры главы государства. В этой связи Маккейн попросил Трампа действовать оперативнее.

Что касается непосредственно нового санкционного списка, то в нем Россия оказалась по уже сложившейся традиции в компании с Северной Кореей и Ираном. Ожидалось, что Трамп подпишет этот документ до 1 октября, но случилась проволочка. Администрация президента США упорно не хочет следовать желаниям отдельных политиков из США.

Ограничительные меры распространяются на российские нефтяные компании, банки, а также на иностранных инвесторов, которые проявят желание участвовать в приватизационных вопросах в РФ. Американский лидер, как следует из нового пакета санкций, обязан ввести не менее пяти видов санкций в отношении лиц, которые инвестируют в приватизацию от 10 миллионов долларов.

Проще говоря, как сделали вывод эксперты, с помощью нового пакета санкций функции Дональда Трампа резко уменьшаются в плане определения будущей политики в отношении России.

Вполне возможно, что администрация Трампа не спешит подписывать новые санкции по той причине, что не хочет осложнять и без того напряженные межгосударственные отношения. Но политологи также указывают и на то, что подобное развитие событий может быть связано попросту с не налаженной работой внутри команды Дональда Трампа.

Примечательно, что ряд экспертов приходят к выводу, что Трамп свыкся с мыслью, что ему уже не удастся вывести российско-американские отношения на новый уровень. Он наткнулся на сильнейшее противодействие и был вынужден отступить от своих обещаний во время предвыборной кампании.

Напомним, первый внушительный пакет санкций был утвержден в 2014 году, когда действующий тогда президента США Барак Обама распорядился наложить на Россию экономические ограничения из-за референдума в Крыму, в ходе которого местные жители в подавляющем большинстве высказались за воссоединение с РФ. После этого Дональд Трамп неоднократно продлевал эти санкции, а также добавлял к ним новые жесткие меры, хотя ранее неоднократно выступал за полную отмену каких-либо ограничений в отношениях между государствами.

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