В США предупредили о близости ядерной войны

Нынешние напряженные отношения между целым ряд стран, в том числе это касается России и США, крайне негативно могут сказаться на будущем всего человечества. Не зря в этом контексте звучат предупреждения о возможном начале ядерной войны.

По этому поводу накануне высказался бывший министр обороны Америки Уильям Перри, который обозначил главные причины для начала тяжелого конфликта. Экс-руководитель Пентагона уточнил, что в настоящий момент времени вероятность возникновения ядерного конфликта выше, чем когда-либо.

Перри высказался в прямолинейном стиле. Он подчеркнул, что сегодня созданы все условия для начала ядерного противостояния. Вместе с этим Перри перечислил и возможные сценария развития событий.

"Существует еще один путь к ядерной катастрофе - если наша система предупреждения о ракетном ударе подаст ложную тревогу. Во время холодной войны в США произошло три подобных инцидента, и, насколько я знаю, два из них произошли в Советском Союзе", - пояснил экс-глава оборонного ведомства США.

Не обошел стороной Уильям Перри и текущую деятельность РФ и США в военной сфере. Здесь он заострил внимание на том аспекте, что две сверхдержавы продолжают разработку новых вооружений, в том числе межконтинентальных баллистических ракет с ядерным зарядом. В заключении своего посыла бывший высокопоставленный военный чиновник поведал, что будущее человечества будет зависеть не только от рассудительности президентов двух государств, но еще и от дежурных офицеров, которые могут перепутать ложное предупреждение о нападении от настоящего.

В свое время, когда Уильям Перри возглавлял Пентагон, случилось самое масштабное расширение НАТО на восток. Теперь же экс-военный признается, что допустил ряд ошибок на ответственном посту. Он подчеркнул, что в свое время хотел подключить российскую сторону к непосредственному взаимодействию с североатлантическим альянсом, но воинствующий настрой НАТО не понравился в Советском Союзе и имел место быть очередной виток гонки вооружений.

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