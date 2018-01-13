Власти высказались о будущем пенсий россиян

В последнее время в информационном пространстве актуальна тема будущего пенсионной системы России. Поводом для подобных разговоров послужили комментарии отдельных чиновников о том, что в дальнейшем власти с трудом будут исполнять соцобязательства.

Однако из свежих заявлений властей следует, что печалиться пенсионерам нет никакой необходимости. Россия продолжит в полной мере выплачивать пенсии и все социальные пособия. Таким образом у населения не должно складываться обманчивое впечатление, что в стране закончились деньги на социальную сферу.

В качестве наглядного примера можно обратиться к заявлению премьер-министра РФ Дмитрия Медведева о том, что в 2018 году проблем с выплатой пенсий и других соцвыплат возникнуть не должно. Он подчеркнул, что в бюджете страны заложено достаточно денег на то, чтобы пенсионеры чувствовали полноценную поддержку со стороны государства.

Медведев дал понять, что власти спланировали бюджет таким образом, чтобы защитить пенсии, зарплаты, пособия и стипендии от любых изменений в мировой экономической и политической конъюнктуры.

Глава российского правительства добавил, что по отдельным направлениям власти сделали даже больше, чем предполагалось изначально. В этом контексте он заострил внимание на поднятии минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума к 1 мая 2018 года, хотя изначально этот процесс должен был завершить 1 января следующего года.

На сегодняшний день бюджет нашей страны сформирован таким образом, чтобы в обозримом будущем пенсии выплачивались на стабильной основе, а также происходила регулярная индексация социальных выплат для тех категорий граждан, которые имеют на это право.

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