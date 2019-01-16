Песков высказался о личной жизни Путина

Вокруг личной жизни президента РФ Владимира Путина постоянно витает большое количество сообщений, основная масса которых не носит официальный характер. Все дело здесь в том, что по своей сути Путин является очень закрытым человеком, когда речь заходит о его личном пространстве, куда он впускает только самых близких людей.

Несмотря на всю конспирологическую составляющую, иногда в прессу попадает информация об изменениях в личной жизни главы государства. Для примера достаточно обратиться к свежему интервью пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, с помощью которого он попытался прояснить некоторые нюансы из этой сферы жизни первого лица в стране.

У пресс-секретаря журналисты поинтересовались, каким образом на работу Путина влияет его семейный статус. Песков отрицательно высказался по этому поводу, заметив, что трудовая деятельность президента не может быть завязана на том, женат он или нет.

"Сомневаюсь, что Путин особо об этом думает, да и не считаю себя вправе этим интересоваться. Но скажем так: женат он или не женат, на выполнение президентских функций это никак не влияет", - сообщил Песков.

Одновременно с этим Песков назвал Путина трудоголиком, указав на то, что у главы государства иначе, нежели у подавляющего большинства россиян, выстраивается рабочий график. Дело в том, что у Путина нет привычных выходных, субботы и воскресенья. Президент на регулярной основе интересуется события из жизни страны и постоянно принимает те или иные решения, не говоря уже о большом количестве заседаний и встреч.

Тем временем, если вспомнить другие заявления президента по поводу его личной жизни, то можно наткнуться на его размышления по поводу следующего брака. Во время большой пресс-конференции, состоявшейся в конце прошлого года, Путин констатировал, что допускает для себя вариант с новым браком, а также уточнил, что если пойдет на такой шаг, то россияне об этом узнают от первоисточника.

Владимир Путин и Людмила Путина (Шкребнева) состояли в браке с 1983 года. Согласно данным из открытых источников, у них две дочери, Мария и Екатерина. В 2013 году Путины объявили о разводе.

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