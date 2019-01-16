Работающих пенсионеров начали готовить к отмене пенсий

Российские власти, которые в последнее время проводят политику, направленную на экономию бюджетных ресурсов, прямым текстом указывают пожилым россиянам на то, что в будущем им лучше рассчитывать на себя и родных, нежели на государство.

В этом ключе и начала реализовываться пресловутая пенсионная реформа, которая наделала много шума среди россиян и отозвалась негативным образом в их сердцах. Однако власти не стали медлить и в оперативном режиме утвердили повышение возраста выхода на пенсию.

Тем временем, внушительной по своей численности категорией пожилых россиян являются работающие пенсионеры. Они вот уже пару лет не имеют возможности получать пенсию с учетом регулярных надбавок с помощью индексации. Людей попросту поставили перед выбором - либо индексация, либо продолжение трудовой деятельности. В большинстве своем россияне продолжили работать.

Сейчас же и вовсе выясняется, что работающих пенсионеров начали постепенно готовить к отмене пенсий. Соответствующий вывод сам собой напрашивается после анализа свежего заявления министра труда и социальной защиты РФ Максима Топилина.

"Нами разрабатывается законопроект, который урегулирует взносы работодателей за работающих пенсионеров. Будет выбор - взносы в Пенсионный фонд России, либо пенсия", - констатировал Топилин.

Проще говоря, министр четко дал понять, что в обозримой перспективе россиян буквально вынудят в пожилом возрасте прекращать трудовую деятельность. Ведь в противном случае они будут лишены пенсии.

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