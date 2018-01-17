Аналитические электронные весы — важный инструмент во многих сферах

Одним из видов измерительного лабораторного оснащения есть аналитические электронные весы. Они незаменимы, когда необходимо безошибочно выяснить вес жидких или сыпучих реактивов. Любая вибрация и колебание приводят к погрешности измерения, поэтому такой точный прибор устанавливают на неподвижной и ровной поверхности. А чтобы убрать влияние на измерение воздушных масс, аналитические весы оснащены стеклянной витриной, внутри которой расположилась чаша для замеров.

Круг, где без аналитических электронных весов не обойтись – огромен. Например, в химических лабораториях они нужны при приготовлении титровальных растворов, а в медицинских – дезинфицирующих. На производстве с помощью таких весов проводят испытания гравиметрическими методами анализа, в экослужбах контролируют чистоту грунта и воды. В наркодиспансерах точными весами подтверждают или отрицают факт опьянения, в криминалистике – определяют степень отравления. Нашли себя аналитические электронные весы и в ювелирном деле, и в испытательных центрах пищевых производств и во многих других сферах.

Ценность современных измерительных приборов неоспорима. Они целиком автоматизированы, так что участие оператора в настройке весов – самое минимальное. Даже большое количество перемещений устройства не скажется на его работе – встроенная калибровочная гиря автоматически настроит его.

Многие аналитические электронные весы имеют возможность подключения к компьютеру. Такая функция весов незаменима, когда необходимо выполнить анализ в условиях экспресс-лаборатории и максимально сэкономить время. Запоминать и записывать данные измерений теперь тоже не нужно: все запомнит и запишет встроенное программное обеспечение, а человеку останется лишь распечатать результаты.

Вот интересный пример использования аналитических электронных весов. Птице киви, национальному символу Новой Зеландии, грозит вымирание. Специалисты собирают яйца птицы и кладут их в инкубатор. Там птенцы будут под защитой оборудования, пока не смогут своими силами противостоять опасности. Потом киви выпускают в естественную среду. Но прежде, чем выпустить, зоологи строго контролируют вес птенцов, потому что ненабравшие опеределенную массу птенцы погибнут в диких условиях. Так аналитические весы помогают сохранить численность новозеландского национального символа.

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