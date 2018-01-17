В России заморозили пенсионные вклады на два года

В России в очередной раз принято решение о заморозке пенсионных вкладов. Соответствующий указ распространяется на накопительную часть пенсий россиян. Такое решение президента Владимира Путина обусловлено недостатком средств для финансирования Пенсионного фонда.

Для рядовых россиян данное известие не сулит в себе ничего хорошего. Означает оно следующее: деньги, которые шли на будущее россиян, будут направляться на пенсии текущих пенсионеров. Таким образом, как не сложно догадаться, власти планируют уменьшить перекачку денег из бюджета. Это позволит сэкономить чуть больше половины триллиона рублей.

Нужно напомнить, что сумма, которая отчисляется работодателем в Пенсионный фонд, будет составлять 28 процентов от общего заработка человека.

Текущая заморозка пенсионных накоплений, которая будет распространяться до 2020 года, является далеко не первой. Вот уже четвертый год подряд российские власти вынуждены идти на такую меру из-за нехватки бюджетных ресурсов. В правительстве раз за разом пытаются объяснить населению, что вскоре от заморозки можно будет отказаться, но на практике все повторяется.

На волне этих событий в России все чаще стали возникать обсуждения по поводу надобности глобального реформирования пенсионной системы. В частности, в этом контексте обсуждается добровольное формирование пенсионных накоплений. Однако какой-либо конкретики пока нет.

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