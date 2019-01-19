Россиян объяснили, будут ли дополнительные выплаты к пенсии за стаж более 40 лет в 2019 году

Тот массивный пласт пенсионных изменений, на которых настояли власти России, вынуждает граждан страны внимательно отслеживать все нововведения. Множество вопросов связаны с прибавкой к пенсии в том случае, если стаж работы гражданина превышает 40 лет.

Свежие пенсионные новости свидетельствуют о том, что с 1 января 2019 года была произведена индексация страховых пенсий по старости. Прибавка в этом случае составила 7,05% и распространяется она исключительно на тех пенсионеров, которые в настоящее время не работают официально.

Остается вопрос у большинства граждан ждать ли дополнительные начисления денежных средств за стаж более 40 лет? Было высказывание, что для пенсионеров, которые продолжают работать, выплаты прекратятся. Но вице-премьер Татьяна Голикова разъяснила, что они (работающие пенсионеры) также будут получать пенсию, но страховая надбавка в следующем году для этой категории граждан отменится.

Дополнительное объяснение было для тех, кто пытается выяснить размер надбавки для людей, у которых за плечами многолетний трудовой стаж. Оказалось, что ничего утешительного для них не предусмотрено, так как дополнительные выплаты за 40-летний стаж не предусмотрены действующим в стране законодательством.

Исключения будут лишь для "Ветеранов труда". Дополнительные выплаты для "Ветеранов труда" устанавливаются в регионах отдельно. Эту льготу можно перевести на деньги, сюда относятся льготы при оплате проезда в транспорте, жилья, больницах и так далее.

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