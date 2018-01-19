Путин показал хорошую физическую форму

Президент России Владимир Путин постоянно находится в центре внимания общественности. Недавно в Кремле подняли вопрос о состоянии здоровья главы государства в преддверии выборов в марте 2018 года. Пресс-секретарь президента отметил его хорошую форму.

Накануне российский лидер решил публично доказать, что не испытывает проблем со здоровьем и может опираться на превосходную физическую форму. Сделал он это в рамках погружения в прорубь в Селигере. Сюда Путин прибыл для того, чтобы принять участие в крещенских купаниях на озере Селигер.

Как объяснили в Кремле, президент РФ приехал в Тверскую область накануне вечером, 18 января. Сначала он совершил визит в мужской монастырь Нило-Столобенской пустыни, а затем поучаствовал в литургии и окунулся в прорубь. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что температура в районе озера Селигер крещенской ночью была не ниже минус шести градусов.

Нужно заметить, что для Владимира Путина погружения в прорубь перед праздником Крещения стало своеобразной традицией. Он уже несколько лет не изменяет этой привычке.

Таким образом можно констатировать, что все слухи о том, что российский лидер имеет проблемы со здоровьем, можно остановить на уровне предположений. Свежий поступок Путина должен умереть пыл тех, кто пытается постоянно разглядеть ту или иную болезнь у президента России.

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