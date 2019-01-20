Назван размер прибавки для инвалидов с 1 февраля

20.01.2019 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Назван размер прибавки для инвалидов с 1 февраля

Последний зимний месяц в 2019 году принесет немного приятных известий для той категории россиян, которая называется инвалидами. Дело в том, что российские власти решили повысить пособия для них за счет небольшой индексации выплат.

В Пенсионном фонде России (ПФР) объяснили, что с 1 февраля 2019 года выплаты для инвалидов будут подвергнуты индексации на основе уровня фактической инфляции. Самую существенную поддержку в этом случае ощутят инвалиды, у которых первая группа. Для них повышение составит 155 рублей.

Те инвалиды, которые оформили вторую группу, получат 111 рублей в качестве добавки в феврале. В свою очередь инвалиды с третьей группой смогут рассчитывать на 89 рублей. Детям-инвалидам выплаты повысятся на 111 рублей.

Вместе с этим ПФР добавили, что в социальную помощь инвалидам входит внушительный набор мер, которые направлены на улучшение жизни данной категории граждан. Речь в данном случае идет о предоставлении медикаментов, отпускающихся по рецептам, а также о медицинских изделиях. В список поддержки инвалидов входят путевки на санаторно-курортное лечение и бесплатный проезд, который регулируется в каждом отдельном регионе индивидуально.

Также россияне-инвалиды могут отказаться от набора социальных услуг в пользу ежемесячных выплат. В 2019 году размер такой выплаты после индексации составит 1121,42 рубля.

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