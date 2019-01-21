Россияне остались недовольны индексацией пенсий 1 января

Проведенная 1 января 2019 года индексация страховых пенсий по старости коснулась миллионов россиян. Однако, несмотря на все обещания властей об улучшении жизни граждан, в подавляющем большинстве случае люди остались разочарованы.

Мнение большинства граждан выразили жители Санкт-Петербурга, которые накануне вышли на одиночные пикеты с плакатами. С их помощью они надеялись донести до властей истинное возмущение народа из-за того, что людей попросту обманули с январским повышением пенсионных выплат.

Инициативу на сей раз проявили представители общественного движения "Суть времени". Они пришли к выводу, что пенсионная реформа не нравится россиянам, так как она не обеспечивает устойчивый рост пенсий. Люди предлагают отказаться от роста возраста выхода на пенсию, потому что власти вряд ли смогут сдержать свое обещание по части улучшения жизни пенсионеров.

"Кто-то ждет обещанной прибавки в тысячу рублей, о которой власти нам говорили, совершая очевидно грабительский "пенсионный маневр". Но в целом народ понимает, что дождутся этих тысяч лишь "чиновные" пенсионеры", - пояснил один из участников протестного движения.

Также они заострили внимание на январской прибавке к пенсии. Вместо обещанных 1000 рублей многие пенсионеры были вынуждены довольствоваться несколькими сотнями рублей. Соответственно, даже в таком вопросе, как индексация, власти умудрились сначала наобещать "золотые горы", а затем ретироваться, посетовав на индексацию в размере 7,05 процентов.

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