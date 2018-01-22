Собчак захотела легализовать наркотики

Телеведущая Ксения Собчак, которая является кандидатом в президенты России, зачастую выступают с неосторожными комментариями. Эксперты полагают, что это происходит по той причине, что у Собчак попросту нет опыта работы в политическом направлении.

Накануне телезвезда в очередной раз оказалась в центре внимания общественности. Это случилось после того, как на встрече со своими сторонниками в Калининграде Ксения заметила, что будет не против легализации в стране легких растительных наркотиков. По ее мнению, с помощью данной меры можно побороть ту наркотическую эпидемию, которая имеет место в России.

Собчак всегда славилась неординарными поступками и публичными комментариями. Но на этот раз она, как полагают политологи, решила действовать решительно, чтобы завлечь как можно больше людей на свою сторону. Однако вместо этого знаменитость лишь вызвала скандальную реакцию в обществе.

На встрече со своими сторонниками, которая прошла несколько дней назад в Калининграде, Собчак неожиданно для окружающих заявила, что в случае избрания на пост президента, она легализует легких наркотики. Вместе с этим телеведущая подчеркнула, что сама не употребляет запрещенные вещества.

В этом контексте она сравнила легкие наркотические вещества с водкой. По ее мнению, чрезмерное употребление спиртных напитков является куда большим злом, нежели марихуана. Именно ее Ксения предлагает легализовать, чтобы снизить общую напряженность из-за наркотиков, которая имеется сегодня в стране.

Свежие комментарии Ксении Собчак не находят поддержки не только у большинства граждан страны, но еще и силовые структуры выступают полностью против инициатив телеведущей. В качестве примера они обращаются к тем странам, которые легализовали легкие наркотики. В этих государствах зачастую приходят к выводу, что ситуация после принятия соответствующего решения в плане наркотической зависимости населения лишь ухудшается.

Чтобы стать полноправной участницей президентских выборов Ксении Собчак нужно успеть до конца текущего месяца собрать 100 тысяч подписей избирателей. На сегодняшний день она получила поддержку в виде 97 тысяч подписей. Голосование пройдет в России 18 марта 2018 года.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







