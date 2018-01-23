Названа главная опасность чайных пакетиков

Употребление чай в специальных пакетиках стало привычным делом в России. Но безопасность этого способа употребления чая поставили под сомнение ученые. После ряда исследований они выявили, что чай в пакетиках грозит человеку рядом опасных заболеваний.

Если говорить предельно конкретно, то специалисты сделали вывод, что длительное употребление чая в пакетиках может привести к развитию бесплодия и появлению раковых клеток.

На сегодняшний день доподлинно установлено, что чай в пакетиках в корне в негативном плане отличается от своего лиственного собрата. Зачастую при производстве пакетированного чая используются старые листья.

Это проявляется не столько во вкусовых качествах конечного продукта, сколько влияет на человеческий организм. В частности, в таком виде чая листья быстро накапливают фториды, которые содержатся в почве. Они и оказываются негативное воздействие на организм, а именно влияют на прочность костей и затрудняют работу почек.

Вместе с этим ученые установили, что в чайных пакетиках содержится хлор. Он появляется ввиду того, что при производстве непосредственно пакетиков используется бумага с высоким содержанием хлора. В этой бумаге содержится еще несколько опасных для человеческого организма веществ, которые долго из него выводятся.

В своем заключение эксперты сделали неутешительные выводы. Они констатировали, что употребление чая в пакетиках на протяжении нескольких лет может привести к образованию злокачественных опухолей и развитию бесплодия.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







