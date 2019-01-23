Пенсионерам компенсируют 50 процентов стоимости лекарств

Те пенсионные изменения, которые начали реализовываться в нашей стране с приходом 2019 года, вызывают массу вопросов. Россияне, например, пытаются понять, каким образом изменится их жизнь после нововведений и к чему вообще следует готовиться.

Пока ведутся бурные дискуссии о повышении пенсионного возраста на повестке дня остаются актуальные вопросы и проблемы действующих пенсионеров. Одним из таких моментов, безусловно, является лекарственное обеспечение пожилых граждан. Вряд ли кто-то будет удивлен информацией о том, что подавляющее большинство пенсионеров тратят на лекарственные препараты приличную сумму, не говоря уже о необходимой в бытовых целях медицинской технике.

Ранее по интернету разлетелась информация о том, что отечественные пенсионеры имеют право получить 50-процентную скидку при приобретении медицинских препаратов. Впрочем, россияне не смогли толком разобраться в этой информации, поэтому с долей скепсиса ее восприняли.

Впрочем, ежели опираться на законодательные нормы, то становится ясно, что власти РФ решили запустить экспериментальный проект по предоставлению компенсации с 1 марта 2019 года.

В специализированных медицинских учреждениях медики начали предлагать гражданам вступить в этот проект по той причине, что окончательное число мест может быть ограничено. Вместе с этим следует пояснить, что на информационных стендах медицинских учреждений и соцзащиты также располагается информация о предоставлении 50% компенсации через вступление в такой проект.

Для окончательного прояснения ситуации следует обратиться в местное отделение социальной защиты, либо в поликлинику. Здесь вам прояснят данные по конкретному региону.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







