В Пенсионном фонде объяснили, как пенсии россиян рванут вверх

Сегодняшние дискуссии по поводу повышения возраста выхода на пенсию не лишены смысла. Россияне в большинстве случаев высказываются негативно из-за стремления властей поскорее реализовать пресловутую пенсионную реформу.

Тем временем, в Пенсионном фонде РФ (ПФР) раскрыли детали предстоящих пенсионных изменений. Из свежего комментария главы фонда Антона Дроздова следует, что уже в обозримой перспективе можно ожидать стремительного роста пенсий россиян. Осуществлено это будет с помощью внедрения системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК).

"Я воспринимаю систему индивидуального пенсионного капитала как некую дополнительную возможность для граждан, кто хочет иметь более высокую пенсию, или дополнительные источники дохода при выходе на пенсию раньше", - поведал Дроздов.

Вместе с этим руководитель ПФР указал на то, что пенсионная система должна представлять из себя "слоеный пирог", основной частью которого должны стать государственные выплаты.

Что касается внедрения в нашей стране ИПК, которая должна прийти на смену накопительной части пенсии, то по этому поводу ранее неоднократно высказывались чиновники. В какой-то момент стало понятно, что внедрять новую систему, что называется, на скорую руку, отказались. Власти заметили общественное недовольство и перенесли утверждение соответствующего решения до лучших времени.

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