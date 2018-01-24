В феврале пенсионеров ждет новая индексация

Российские власти, как они считают, стараются оказывать максимальную поддержку такой слабо защищенной в социальном плане группе населения, как пенсионеры. Особенное внимание к их проблемам, как не трудно догадаться, будет приковано перед выборами президента.

Отечественные пенсионеры постоянно интересуются вопросом об индексации своих пенсионных выплат. Люди хотят знать конкретные параметры, а также сроки проведения этих процессов. Зачастую правительство отделывается общими комментариями, что не позволяет опираться на конкретику.

Вот и по поводу следующего повышения сложилась аналогичная ситуация. Говорить в данном контексте можно о повышении пенсий в феврале 2018 года. Власти ранее анонсировали этот процесс, но обошлись общими фразами.

На текущий момент известно, что февральская индексация состоится в размере 3,2 процента. Вместе с этим имеется и другая информация, из которой следует, что повышение может быть скромнее - 2,5%.

Говорить что-то более конкретное можно будет ближе к началу индексации, когда появится официальная информация на этот счет.

Эксперты полагают, что индексация, которая намечена на следующий месяц, не будет феноменальной. В частности, в среднем прибавка будет варьироваться в пределах 100 рублей по стране для разных категорий пенсионеров. Речь идет о доплате к единовременной денежной выплате.

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