Стали известны параметры перерасчета пенсий работающим пенсионерам

Работающие пенсионеры, которые с недавнего времени большее не могут рассчитывать на регулярную индексацию своих выплат, проявляют повышенный интерес к тому, как поменяется их положение в 2018 году. В частности, им интересно, когда будет перерасчет.

Ранее отечественные власти отмечали, что в текущем году трудящиеся пенсионеры не могут рассчитывать на регулярные надбавки. Но вместе с этим в воздухе повисла оговорка о том, что в 2018 году пенсионеры, которые продолжают официальную трудовую деятельность, все-таки смогут опираться на перерасчет своих пенсий. Проще говоря, они получают прибавку за счет ежегодного начисления дополнительных баллов и изменения стоимости одного пенсионного балла.

С помощью данного перерасчета происходит рост не только страховой части пенсии, но еще и накопительной. Нынешний год в этом отношении не станет исключением.

Пенсионный фонд России не так давно разъяснил работающим пенсионерам, на что им следует полагаться в наступившем году. Речь в данном случае идет о перерасчете пенсий, который состоится в августе 2018 года. Пенсионный бал с недавнего времени стал дороже - 81,49 рубля. При пересмотре пенсий для работающих пенсионеров прибавка не может быть выше трех пенсионных баллов. Таким образом данная категория нуждающихся максимум сможет рассчитывать в ходе августовского перерасчета на 244,47 рубля.

Если углубиться в детали, то становится понятно, что перерасчет производится ввиду того, что работодатель осуществляет отчисления в размере 22 процентов от размера заработной платы непосредственно в Пенсионный фонд за работающего пенсионера. Какие-либо дополнительные заявления пенсионеру писать в данном случае не нужно, так как процесс перерасчета происходит автоматически.

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