Умерла Людмила Сенчина

Знаменитая советская и российская певица Людмила Сенчина скончалась на 68-м году жизни. Причиной смерти народной артистки России послужила длительная болезнь, с которой она боролась на протяжении полутора лет. Об этом рассказали в близком окружении певицы.

Смерть настигла именитую исполнительницу в одной из петербургских больниц, куда она была доставлена несколько дней назад. Врачи прилагали все усилия, чтобы спасти Сенчину, но их помощи оказалось недостаточно. Певица умерла утром 25 января. В последние полтора года она тяжело болела.

На текущий момент нет официальной информации о том, когда и где состоятся церемония прощания и похороны народной артистки РФ.

Людмиле Сенчиной было 67 лет. Буквально незадолго до кончины она отпраздновала свой день рождения - 13 декабря.

Сенчина родилась в Николаевской области. В 1970 году после окончания училища будущая знаменитость получила приглашение в ленинградский Театр музыкальной комедии. Широкую известность артистка приобрела после великолепного, как многие считали, исполнения композиции "Золушка". Затем она стала петь такие произведения, как "Лесной олень", "Полынь", "Добрая сказка".

За свою карьеру Людмила Сенчина выпустила восемь альбомов. Нужно также отметить, что певица проявила себя и в качестве актрисы. Она снялась в таких картинах, как "Волшебная флейта", "Голубые города", "После ярмарки" и многих других.

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