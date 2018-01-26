Часть пенсионеров освободили от уплаты земельного налога

В самом конце прошлого года власти приняли ряд важных для населения России поправок в Налоговый кодекс. Самыми обсуждаемыми стали те изменения, которые предусматривают освобождение некоторых пенсионеров от надобности оплачивать налог на землю.

Чуть позже появились уточнения, из которых следует, что в полной мере поправки коснутся только тех пенсионеров, у которых в собственности имеется участок, не превышающий шести соток. В свою очередь другие изменения благоприятно скажутся на жизни всех пенсионеров, так как для них снизится размер оплаты по земельному налогу.

Если говорить конкретнее, то принятые в декабре 2017 года поправки в Налоговый кодекс, регламентируют право на налоговый вычет. На такое право могут рассчитывать инвалиды 1-й и 2-й группы, Герои России, Герои СССР и ликвидаторы аварии на Чернобыльской атомной станции. Государство предоставляет им 10 тысяч рублей в качестве имущественного вычета при оплате пошли на землю.

Для остальных пенсионеров налоговый вычет составляется на основе кадастровой стоимости участка. После подсчетов, людям предоставляют возможность платить за землю несколько меньше.

В том случае, если человек является собственником нескольких земельных участков, то налоговый вычет распространяется только на один из них. В основном это относится к самому большому из участков. В любом случае пенсионер сам принимает решение по этому поводу, о чем он должен заблаговременно уведомить налоговую инспекцию. В противном случае налоговый вычет затронет самый большой по площади участок.

Инициатором новых поправок в Налоговый кодекс стал президент РФ Владимир Путин. Он объяснил надобность такого решения сложным экономическим положением ряда категорий граждан. Пенсионеры в этом отношении нуждаются в постоянной социальной защите со стороны государства. Налоговые вычеты для многих из них станут хорошей мерой поддержки.

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