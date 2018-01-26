Часть пенсионеров освободили от уплаты земельного налога

26.01.2018 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

В самом конце прошлого года власти приняли ряд важных для населения России поправок в Налоговый кодекс. Самыми обсуждаемыми стали те изменения, которые предусматривают освобождение некоторых пенсионеров от надобности оплачивать налог на землю.

Часть пенсионеров освободили от уплаты земельного налога

Чуть позже появились уточнения, из которых следует, что в полной мере поправки коснутся только тех пенсионеров, у которых в собственности имеется участок, не превышающий шести соток. В свою очередь другие изменения благоприятно скажутся на жизни всех пенсионеров, так как для них снизится размер оплаты по земельному налогу.

Если говорить конкретнее, то принятые в декабре 2017 года поправки в Налоговый кодекс, регламентируют право на налоговый вычет. На такое право могут рассчитывать инвалиды 1-й и 2-й группы, Герои России, Герои СССР и ликвидаторы аварии на Чернобыльской атомной станции. Государство предоставляет им 10 тысяч рублей в качестве имущественного вычета при оплате пошли на землю.

Для остальных пенсионеров налоговый вычет составляется на основе кадастровой стоимости участка. После подсчетов, людям предоставляют возможность платить за землю несколько меньше.

В том случае, если человек является собственником нескольких земельных участков, то налоговый вычет распространяется только на один из них. В основном это относится к самому большому из участков. В любом случае пенсионер сам принимает решение по этому поводу, о чем он должен заблаговременно уведомить налоговую инспекцию. В противном случае налоговый вычет затронет самый большой по площади участок.

Инициатором новых поправок в Налоговый кодекс стал президент РФ Владимир Путин. Он объяснил надобность такого решения сложным экономическим положением ряда категорий граждан. Пенсионеры в этом отношении нуждаются в постоянной социальной защите со стороны государства. Налоговые вычеты для многих из них станут хорошей мерой поддержки.

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