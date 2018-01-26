Пенсионеров освободят от платы за капремонт дома

В рамках развития социальной политики российские власти готовят приятное новшество для пенсионеров. Предполагается, что уже через несколько недель будут приняты поправки в законодательство, с помощью которых пенсионеры по старости не будут платить за капремонт.

С недавнего времени в квитанциях россиян, которые проживают в многоквартирных жилых домах, появилась такая графа, как капитальный ремонт. Деньги поступают в специальный фонд, после чего средства распределяются по тем объектам, которые нуждаются в серьезном ремонте. Многие граждане были возмущены новшеством, так как посчитали, что с его помощью у чиновников появилась новая лазейка для незаконного обогащения. В наибольшей степени пострадавшими себя назвали пенсионеры, доход которых оставляет желать лучшего.

Прислушавшись к мнению народа власти пошли на первый шаг в процессе отмены оплаты за капитальный ремонт для людей, которые получают пенсию по старости. Соответствующий проект закона находится на рассмотрении в Госдумы. Изначально отмечалось, что региональные власти уже наделены полномочиями по отмене платы за капремонт для отдельных категорий граждан, но учитывая их нежелание действовать в этом направлении, вопрос был переведен на рассмотрение в федеральную плоскость.

Все чаще эксперты в своих выводах склоняются к тому, что отмена оплаты капитального ремонта для пенсионеров будет хорошей мерой поддержкой. Особенно актуально принятие данного решения перед президентскими выборами, которые состоятся в марте 2018 года.

На сегодняшний день существует несколько категорий россиян, которые освобождены от уплаты взносов за капремонт. Речь идет об одиноко проживающих владельцах жилья в возрасте от 80 лет. В свою очередь те пенсионеры, которые переступили 70-летний порог, получили 50-процентную скидку на оплату капремонта.

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