Работающих пенсионеров станет больше

Сегодня в нашей стране имеется внушительная прослойка населения, которая именуется как работающие пенсионеры. Люди из нее предпочитают, несмотря на имеющуюся возможность получать пенсию, продолжать трудиться. Это связано с желанием улучшить материальное положение, которое у многих остается шатким из-за низкого уровня пенсионного обеспечения.

В ближайшие годы число трудящихся пенсионеров будет лишь возрастать. Как пояснили в Минтруда РФ, тенденция по росту этой категории нуждающихся граждан будет сохраняться вплоть до 2020 года. Для примера можно обратиться к конкретным статистическим выкладкам. Так, в 2016 году людей пенсионного возраста среди общего количества работников в России было 7,6%, тогда как в 2020 году этот показатель достигнет отметки в 8,2%.

Вместе с этим остается актуальным вопрос о повышении пенсионного возраста. В настоящее время мужчины могут рассчитывать на пенсию по достижению 60-летнего возраста, тогда как женщины имеют право выйти на заслуженный отдых на пять лет раньше. Но все чаще среди парламентариев возникают обсуждения о надобности повышения возраста выхода на пенсию. Какие-либо решения по этому поводу пока не принято, но эксперты уверяют, что затягивать с решением этого вопроса власти не будут и свои шаги представят после мартовских президентских выборов.

Работающих пенсионеров не слишком пугает перспектива остаться с той пенсией, которая у них имеется на текущий момент. Дело в том, что несколько лет назад в рамках антикризисных мер правительство пошло на такой шаг, как отмена индексации для тех пенсионеров, которые продолжают трудовую деятельность. В большинстве своем люди отказались увольняться, полагая, что одна лишь пенсия, пусть и с регулярными надбавками, не позволит им нормально жить.

В этом контексте не должен удивлять показатель в виде 9,5 миллиона занятных людей, которые продолжили вести трудовую деятельность после выхода на пенсию. Здесь роль играет не только материальный вопрос, но еще и здоровье конкретного человека. Многие россияне после достижения пенсионного возраста чувствуют в себе силы, чтобы продолжать трудиться.

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