У должников заберут последние деньги

Должникам в России в ближайшее время придется не легко. Дело в том, что в правительстве накануне отклонили инициативу депутатов о том, чтобы на счетах такой категории граждан оставалась сумма, которая не была бы меньше прожиточного минимума в отдельном регионе.

Ряд депутатов попросили правительство более снисходительно отнестись к должникам. Они предложили оставить на их счетах небольшую сумму, дабы люди могли позволить себе закрыть те или иные потребности. Но эту инициативу в конечном итоге не поддержали, что теперь негативно скажется на людях, которые имеют долги.

Представители специальной комиссии, которые занимались рассмотрением этого вопроса, пришли к выводу, что возможны ситуации, когда размер дохода должника может быть меньше размера прожиточного минимума. В таком случае пропадет возможность взыскания денежных средств. Также эксперты посетовали на то, что в текущих параметрах невозможно отследить совокупный размер дохода должника, который у него остается после всех удержаний.

Нынешнее законодательство указывает на то, что у должника можно взыскивать не более 50 процентов от его доходной части. Сумма, которая у него после взысканий остается, сегодня не учитывается. Также предусмотрено послаблений, если должник сумеет доказать в суде, что у него шаткое финансовое положение.

Несмотря на то, что правительственная комиссия отказалась снижать требования к должникам, а напротив их ужесточила, авторы более мягких изменений продолжат настаивать на своей позиции.

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