Названа опасность одной сигареты в день

Ученые из Лондона провели занимательное исследование, в ходе которого смогли установить опасное влияние курения на организм человека. В частности, они раскрыли доселе неизвестные подробности о том, как человеческий организм страдает даже от одной сигареты.

Эксперты очень быстро пришли к неутешительному выводу о том, что даже одна выкуренная в день сигарета способна нанести непоправимый ущерб организм. Так, в наибольшей степени страдают головной мозг и сердечная деятельность.

Но больше всего удивляет открытие о том, что одна сигарета в день не слишком сильно уступает в плане негативных проявлений на организм человека, нежели выкуривание целой пачки. В обоих случаях повышается риск развития ишемической болезни сердца и инсульта.

Свои выводы британские специалисты сделали после того, как проанализировали результаты более 140 исследований. В результате проделанной работы удалось установить, что на 46 процентов повышается риск развития болезней сердца у мужчин, которые выкуривают в день одну сигарету. В свою очередь риск развития инсульта возрастает на 41%. У женщины эти показатели были приблизительно на десять процентов ниже.

Таким образом ученые из Лондона констатировали, что курильщикам нужно не просто снижать количество выкуренного табака, а полностью исключить сигареты из своей жизни. Только во втором случае у них появляется надежда на восстановление организма, хоть он уже и получил солидный удар по ряду внутренних органов.

На сегодняшний день по всему миру фиксируются удручающие статистические выкладки. Из них следует, что примерно 50 процентов преждевременных смертей из-за заболеваний сердца фиксируется у тех людей, которые не могут отказаться от такой пагубной привычки, как курение.

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