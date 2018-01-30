В феврале вырастут выплаты льготникам

Российские власти на протяжении нескольких последних месяцев только и делают, что отчитываются о надобности повышения материального состояния пенсионеров. Это не удивительно, так как совсем в стране пройдут президентские выборы.

Самый свежий комментарий со стороны правительства на этот счет свидетельствует о том, что уже в следующем месяце на прибавку к своим выплатам смогут рассчитывать льготники. Соответствующую информацию подтвердили в Пенсионном фонде России.

Если говорить конкретнее, что повысится ежемесячная денежная выплата (ЕДВ). Она будет проиндексирована на 2,5 процента. Рассчитывать на повышение смогут почти 15,5 миллиона человек. На эти цели уже зарезервированы и выделены средства в размере 450 миллиардов рублей.

Вместе с этим не стоит забывать о том, что одновременно с этим состоится индексация социальных услуг, которые включены в ЕДВ. Здесь рост также составит два с половиной процента. Отныне их общая сумма достигнет 1075,19 рублей.

Как и прежде, за льготниками сохранится право самостоятельного решения вопроса о том, пользоваться ли им льготными услугами, либо же получить денежную компенсацию за соответствующий отказ от них.

Несмотря на многочисленные меры поддержки пенсионеров, о которых президент РФ Владимир Путин недавно отчитывался, данная категория граждан чувствует себя в уязвимом положении. Такой вывод можно сделать, проанализировав высказывания конкретных пенсионеров, многие из которых жалуются на то, что их пенсии растут не столь стремительно, как цены в магазинах. Чего уж говорить об услугах ЖКХ, сетуют пенсионеры.

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