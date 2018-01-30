Дачникам заготовили неприятные изменения

Совсем скоро жизнь рядовых дачников, коих в нашей стране насчитывается внушительное количество, изменится. Те изменения, на которые решили пойти власти, сильно подпортят привычный уклад жизни этой прослойки населения. Далее разберемся подробнее.

Уже с первого января будущего года в силу вступит новый закон, который затронет жизнь дачников. Самым главным изменением станет то обстоятельство, что все дачные участки окажутся приравнены к садовым. Это повлечет за собой ряд изменений. В частности, на таких участках будет запрещено возводить капитальные строения. Соответственно, лишь временные сооружения окажутся в поле действия обновленного законодательства.

В свою очередь изменится и порядок внесения дачных взносов. Со следующего года сделать это можно будет только безналичным путем. Из взносов будут исключены вступительные, а останутся лишь целевые и членские.

Изменения в законодательстве затронут и содержание домашних животных на участке. Эти моменты должны будут решать коллегиально, а именно на собрании товарищества. На сегодняшний день, как полагают инициаторы изменений, существует проблема, когда между соседями возникают конфликтные ситуации на почве разведения животных.

Еще одним неприятным моментом для многих дачников станет закрепление такого понятия, как "территория товарищества". Эта норма будет вынуждена владельцев земли на территории платить целевые и членские взносы вне зависимости от того, являются ли они членами товарищества.

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