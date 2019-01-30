Для россиян сделают ипотечные каникулы

Мало для кого будет секретом информация о том, что подавляющее большинство россиян приобрели свою недвижимость с помощью ипотечного кредита. Несмотря на высокие процентные ставки, этот способ остается одним из самых доступных в России.

Свежие новости по этой теме свидетельствуют о планируемых положительных изменениях для ипотечных заемщиков в нашей стране. Дело в том, что Центробанк выступил с предложением предоставлять жителям РФ, которые оказались в трудной ситуации или потеряли работу, так называемые ипотечные каникулы. Соответствующую инициативу подробно раскрыл первый заместитель председателя финансового регулятора Сергей Швецов.

Уже известно, что общая продолжительность периода, в течение которого заемщик получит возможность не платить по ипотеке, будет исчисляться 12 месяцами. Вместе с этим нужно понимать, что каждый взятый "отдых" не может длиться более шести месяцев. Таким образом, брать "каникулы" можно будет несколько раз, расплачиваясь за один кредит или ипотеку.

Российским гражданам будет предоставлена возможность самостоятельно определять, приостанавливать ли выплаты полностью, либо попросту снизить их размеры.

Как подчеркнул Швецов, банки не понесут убытки из-за такой системы, так как большинство граждан все же предпочитают выплачивать быстрее, чем предусмотрено графиком, или же больше, чем предполагает ежемесячный платеж.

Другими позитивными исходами ипотечных каникул могут стать, как снижение ставки по жилищным кредитам, так и возможность сделать ипотеку более доступной для широких масс.

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