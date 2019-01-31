Голикова объяснила, кого ждет повышение соцвыплат с 1 феврая

С 1 февраля 2019 года повышаются многие социальные выплаты. Правда, многим россиянам остается непонятно, кто с приходом последнего зимнего месяца может рассчитывать на прибавку. Этот недочет решила устранить вице-премьер правительства Татьяна Голикова.

Согласно ее свежему заявлению, со следующего месяца будут проиндексированы выплаты ветеранам, Героям Советского Союза, Героям России и полным кавалерам ордена Славы. Голикова подчеркнула, что социальные выплаты будут повышены на 4,3 процента, что должно скрасить общую картину, связанную с ростом цен на многие товары и услуги с 1 января 2019 года.

"Повышены будут размеры ежемесячных денежных выплат ветеранам; ежемесячной денежной выплаты Героям Советского Союза, Героям России и полным кавалерам ордена Славы; компенсаций и иных выплат гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний; ежемесячной денежной выплаты и ежегодной денежной компенсации инвалидам на содержание и ветеринарное обслуживание собак-проводников; единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ряд других выплат", - поведала Голикова на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Что касается величины индексации, то за основу были взяты 4,3 процента по той причине, что именно во столько оценивается фактический индекс потребительских цен за прошлый год.

Общий объем финансового обеспечения, необходимого для проведения индексации социальных выплат в 2019 году, может составить 25,9 млрд рублей.

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