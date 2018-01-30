Пособие на погребение достигнет 5700 рублей

Несмотря на все сложности, с которыми столкнулась Россия в последнее время, что особенно наблюдается в экономической области, власти стараются исполнять социальные обязательства. По отдельным направлениям фиксируется максимальная поддержка населения.

Пенсионный фонд РФ накануне отчиталась о том, что с 1 февраля 2018 года грядет несколько важных изменений. В качестве примера можно обратиться к тому, что одно из пособий подрастет сразу на 2,5 процента. Этот показатель в условиях колеблющейся экономической ситуации является солидным.

В данном случае речь идет о пособие, которое выплачивается на погребение. На него смогу рассчитывать родственники пенсионера, который ушел из жизни. Уже с первого числа следующего месяца размер такой выплаты возрастет.

Гражданам объяснили, что для получения соответствующего пособия, им следует обратиться с заявлением в местное отделение Пенсионного фонда. После этого, если все требования законодательства соблюдены, будет выплачено 5 тысяч 700 рублей.

Напомним, с 1 января нынешнего года произошло увеличение размера пенсий для неработающих пенсионеров. Прибавка исчислялась 3,7 процентами. Совсем скоро, 1 апреля, на повышение смогут рассчитывать те граждане пенсионного возраста, которые получают социальную пенсию.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







